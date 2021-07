Landes festives :les arènes au cœur de la vie locale

Elément « architectural », qu’elles soient en dur, faites de bois ou de pierre, ou bien démontables, les arènes font partie du paysage et du patrimoine landais.

Aire sablée d’un cirque, d’un amphithéâtre où se déroulaient les jeux dans l’Antiquité, l’arène c’est aujourd’hui cet espace recouvert de sable. Et au pluriel, ce même mot « arènes » correspond à l’édifice où se déroulaient ces jeux, où ont lieu aujourd’hui les courses landaises, corridas et autres jeux taurins. Utilisées, réinvesties, réappropriées, les arènes sont nombreuses sur notre territoire, elles font partie du patrimoine et constituent un lieu de vie au gré des différents usages qui en sont faits. Ici, ce lieu fait partie de la vie quotidienne et participe à la construction d’une identité locale.

A quelles occasions les arènes sont-elles au cœur de la vie locale ?

Les arènes constituent un lieu public spécifique, démontables ou en dur, elles sont au cœur de la vie locale, au moins une fois par an pour les traditionnelles fêtes de la commune et elles constitueraient un lieu commun symbolique de l’Ici dans nos communes landaises. En effet, comme les salles des fêtes ou des sports, elles constituent un lieu et un temps de rencontres, de retrouvailles où se partagent et se transmettent des pratiques qui s’ancrent avec le temps dans l’Ici.

Elles reflètent une identité culturelle très vive qui se manifeste, au moins une fois par an, à l’occasion des fêtes patronales. Ce type de bâtiments est très éclectique sur le plan architectural. Construits en dur, les gradins et la tribune peuvent y entourer la piste, circulaire ou légèrement oblongue comme à Mugron (1906) alors que d’autres arènes à piste rectangulaire sont conçues pour la course landaise comme celles de Hinx (1930).

Ensuite, les arènes sont partie prenante de la vie quotidienne des Landais et expriment avec force une identité locale. Loin de constituer seulement un patrimoine architectural qui vivrait une fois l’an, ce lieu est bien vivant et peut-être utilisé dans différents contextes et à différents effets durant toute l’année.

Mais que peut-on faire dans des arènes autre que des jeux taurins ?

Transformées pour l’occasion, les arènes peuvent devenir salle polyvalente (Poyanne, Magescq ou Castelsarrazin) ou servir de salle de basket à Toulouzette … D’ailleurs, certains de ces édifices s’ouvrent même à de nouveaux usages comme les arènes de Pontonx-sur-l’Adour transformées et réhabilitées en espace polyculturel, en un lieu dédié aux activités de la vie associative locale et à l’animation culturelle ou encore celles de Gamarde-les-Bains couvertes en avril 2012 et transformées pour l’occasion en terrain de basket.

Ce lieu polyvalent n’en demeure pas moins un lieu sacré, à certaines occasions, comme en témoigne, par exemple, la béatification de Soeur Marguerite Rutan, le 19 juin 2011, dans les arènes de Dax. N’ont-elles pas reçu, pour l’occasion, plus de 7000 personnes !

Nul ne doute que les arènes constituent un élément clé de la culture locale en pays sud-landais.