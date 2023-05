Le Projet 50/50, une co-création étonnante exposée à l'espace Mouv'Art

Le collège Jean Bertin à St-Georges-sur-Baulches et le lycée Jacques Amyot d’Auxerre unissent leurs forces pour un projet artistique ! Le Projet 50/50 exposé à l’espace Mouv’Art du 8 au 14 mai 2023

Le collège Jean Bertin et le lycée Jacques Amyot réunit pour le Projet 50/50

L’union de deux établissements pour un projet artistique

C’est une initiative originale que l’on découvre, autour de l’art !

Les élèves de 3ème du collège Jean Bertin à St-Georges-sur-Baulches et de terminale au lycée Jacques Amyot d’Auxerre ont créé ensemble une exposition : Le Projet 50/50.

L’idée est venue de leurs professeurs Christine Pelud (Lycée Jacques Amyot) et Thomas Estela (Collège Jean Bertin). Le principe : chaque classe choisit une matière et l’envoie à l’autre classe. La matière devient alors proposition pour créer… La classe du collège Jean Bertin a dû créer autour du tissu, et celle de Jacques Amyot de l'aluminium !

Le résultat : une exposition à découvrir à l’espace Mouv’Art

Rendez-vous du 8 au 14 mai à Auxerre à l’espace Mouv’Art , et notamment à 16h30 pour le vernissage !