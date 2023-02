La tenue possible d'un concert de néo-nazis dans l'Est de la France a affolé l'imagination de Jean-Philippe Pierre qui a mené sa propre enquête... pour de rire...

Notre chroniqueur est sur la piste des néo-nazis qui pourraient organiser un concert dans l'Est et croise un maire de village qui a croisé un monstre bien alsacien, "KOTZ-ILLA", et même le lieutnant Columbo cherche la petite bête...