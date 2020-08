Cette série audio France Bleu, se propose de présenter les évolutions des comportements et des mentalités en matière de mobilité durable, déniche des astuces et des solutions pour moins consommer.

Nouvelles mobilités, partage des espaces communs, nouveaux services, codes de la route et de la rue : La mobilité est au cœur des débats. Il faut limiter la pollution, développer les moyens de transports dits « doux », en ville comme à la campagne, trouver de nouvelles ressources énergétiques, imaginer les transports de demain, économiser sur nos trajets. "Le blog de la mobilité" présente les évolutions des comportements et des mentalités en matière de mobilité durable, déniche des astuces et des solutions pour faire des économies, teste les applis et les sites web qui aident à se déplacer intelligemment, informe sur les nouveautés énergétiques, le partage des expériences. "le blog de la mobilité" c'est aussi pour nous rappeler nos droits et certaines règles de bonne conduite. Et donc du mieux vivre, ensemble.

Le blog de la mobilité

220 épisodes de 1'30

Auteur : Evan Adelinet

Mixage : Lucie Lusseault

Web : Joëlle Gayda / Véronique Sapet

Direction de production et réalisation : Véronique Sapet