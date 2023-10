Portes ouvertes à l'Afpa pour présenter son offre d'apprentissage

C'est le rendez-vous formation avec l’Afpa tous les mercredis et vendredi à 8h12 sur France Bleu Vaucluse. Pascal Cavalli, présente l'opération portes ouvertes de l’Afpa le 19 octobre qui est l'occasion de présenter son offre d'apprentissage.

Découvrir les opportunités d'emploi proposées par l'apprentissage, c'est ce que propose l'opération portes ouvertes "After work" à l’Afpa d'Avignon-le-Pontet le 19 octobre 2023 de 16 heures à 18 heures.

Pascal Cavalli, responsable "Accompagnement de parcours" à l’Afpa dans la Vaucluse présente cette journée à Hugo Laroche.

"En plus de la formation professionnelle traditionnelle, l’Afpa d'Avignon-le-Pontet est aussi un Centre de formation des apprentis (CFA). Nous accueillons donc maintenant à partir 16 ans les publics intéressés par l'apprentissage.

Soulignons que le démarrage des sessions d’apprentissage n’est pas uniquement à la rentrée scolaire de septembre.

Avec l’Afpa dans le Vaucluse, il est possible de démarrer des contrats d'apprentissage quatre fois durant l'année : janvier, avril, septembre et novembre. Rendez-vous donc pour les démarrages de novembre.

Le CFA Afpa d’Avignon propose des formations variées aussi bien dans le domaine du tertiaire que de l’industrie ou du bâtiment. Nous avons actuellement des opportunités de contrat en apprentissage sur différents métiers : maintenance des bâtiments, service à la personne, mécanique automobile, etc. Le 19 octobre, des employeurs seront présents pour recruter.

Pour rappel, les jeunes sont éligible à l’apprentissage de 16 à 29 ans. Au-delà de 29 ans, des conditions dérogatoires sont nécessaires.

Pour décrocher un contrat d'apprentissage avec une entreprise, il est bien sûr nécessaire de travailler le projet professionnel, afin de pouvoir rassurer l’entreprise qui recrute lors des entretiens.

Dans cette perspective, le CFA Afpa du Pontet propose également un accompagnement gratuit à la construction du projet apprentissage. Car, une fois le parcours apprentissage démarré, il faut savoir que plus de 100 aides différentes sont possibles pour réussir son entrée dans le monde professionnel, pour le permis, le logement, les loisirs, etc.. D'ailleurs, Rafik, l'animateur socio-éducatif de l’Afpa, accompagne dans les démarches et sera présent lors de l'"After work".

Nous vous donnons donc rendez-vous au 56 avenue Emile Zola au Pontet l’entrée est libre sans inscription le jeudi 19 octobre 2023.