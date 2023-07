A Isola 2000, plein de choses à faire en famille gratuitement cet été

Vous cherchez une sortie gratuite pour vous oxygéner et vous reconnecter à la nature à 1h30 du littoral ? Alors, direction la station Isola 2000 qui se transforme en station de sports et loisirs d’été.

A Isola 2000, vous trouverez une multitude d’activités et d’animations gratuites pour toute la famille, ainsi que des activités à petit prix pour encore plus de sensations.

La station Isola 2000 est située dans le Parc National du Mercantour, un écrin de verdure où vous pourrez admirer la faune et la flore locales. Vous pourrez y faire de belles balades et randonnées, adaptées à tous les niveaux, et profiter du panorama exceptionnel sur les montagnes. Vous pourrez aussi découvrir le patrimoine culturel et gastronomique de la région.

Mais ce n’est pas tout ! La station Isola 2000 vous propose aussi de nombreux terrains de jeux en libre accès, où vous pourrez vous amuser en famille ou entre amis. Vous pourrez ainsi pratiquer le mini-golf, le parcours ninja, les toboggans et aires de jeux, les terrains de beach volley, basket, foot, ou skate park. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Et ce n’est pas fini ! La station Isola 2000 organise aussi des activités encadrées par l’office de tourisme, spécialement conçues pour les enfants. Vous pourrez ainsi participer à une chasse au trésor tous les dimanches, à un goûter dans les alpages pendant la traite des vaches tous les mardis, ou à des ateliers ludiques et créatifs.

Chaque semaine, un nouveau thème est proposé, avec des animations variées et originales. Par exemple, la semaine prochaine sera consacrée aux multisports, avec des olympiades, des tournois et une course de VTT. La semaine suivante sera dédiée au vélo, avec l’Enduro d’Isola 2000, une course parents-enfants et des initiations au VTT.

Pour plus d’informations sur les activités, les tarifs et les horaires, consultez le site web RécréaNice.fr , le guide des sorties et loisirs pour les familles dans les Alpes-Maritimes.