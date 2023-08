Ce qui vous attend à la Fête de la Poterie à Vallauris

Dimanche 13 août, venez découvrir les secrets de la céramique, admirer les œuvres des artisans et des artistes, participer aux ateliers créatifs et aux démonstrations de tournage et de modelage. Vous pourrez même repartir avec votre propre création !

Illustration - La fête de la Poterie de Vallauris est très connue - Récré à Nice

La Fête de la Poterie à Vallauris c’est aussi une ambiance festive avec des défilés, des animations musicales et un grand marché potier où vous trouverez des pièces uniques et originales. Et si vous êtes fan de Picasso, ne manquez pas l’exposition qui lui est consacrée au château de Vallauris, où il a laissé son empreinte dans la céramique. Pour tout savoir sur cette journée exceptionnelle, consultez le programme complet sur RécréaNice.fr.