Eveil : un spectacle de cirque unique et magique à voir en plein air sur la Côte d’Azur

Gratuit : le week-end festif pour célébrer les 50 ans de ce Musée de Nice

Week-end festif au Musée Chagall à Nice : le musée Chagall fête ses 50 ans. Ça commence vendredi 7 juillet, la date d’ouverture du musée en 1973 et le date de naissance de Chagall en 1887, et c'est jusqu’au dimanche soir. On vous en dit plus.