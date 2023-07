Faites un bivouac dans le Parc du Mercantour (mais vous n'organisez rien!)

Orgaya propose des sorties nature bivouac en famille dans le Mercantour pour découvrir la montagne, profiter d’un campement, et sortir des sentiers battus.

Au programme : deux jours de randonnée adaptée aux familles, avec observation de la faune et de la flore , dîner et soirée sous les étoiles, et pique-nique.

Le 1er jour, petite randonnée à la découverte de la faune et de la flore du Mercantour, jusqu'au lieu du bivouac. Installation du campement, préparation du dîner à base de produits bio, locaux et sans emballages, et soirée sous les étoiles.

2e jour : petite randonnée adaptée aux familles, suivie d'un pique-nique.

De nombreux moments réservés à l'observation, aux échanges avec votre guide et aux activités ludiques pour les enfants (jeux, dessin...)

Des sorties sous la Lune et pour le Brame du cerf sont aussi disponibles.

Pour en savoir plus, RécréaNice.fr a fait un article.