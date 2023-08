La Grotte du Lazaret à Nice, un voyage dans le temps fascinant à faire en famille

Voyagez dans le temps à la Grotte du Lazaret à Nice ! Ce site préhistorique exceptionnel vous accueille pour des animations vacances inoubliables.

Plongez dans l’univers de l’homme du Lazaret, un ancêtre de l’homme de Néandertal qui a vécu ici il y a plus de 100 000 ans. Grâce à un son et lumière spectaculaire, vous découvrirez la grotte où il a laissé ses traces et vous le verrez prendre vie en 3D. Les visites guidées durent environ 25 minutes et ont lieu du mercredi au dimanche, toutes les 30 minutes.

Les enfants ne sont pas en reste ! Ils pourront participer à des animations gratuites sur réservation en ligne : s’initier à la fouille archéologique, apprendre à dessiner comme les hommes préhistoriques, ou encore fabriquer une parure paléolithique. Ces ateliers ludiques et pédagogiques leur feront découvrir le mode de vie et la culture de nos lointains ancêtres.

N’attendez plus, réservez vite votre place sur RécréàNice.fr