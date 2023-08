Monaco : un samedi d’été entre animations, feu d’artifice et cabaret

La fête a lieu samedi 5 août et c'est gratuit !

La fête commence l’après-midi avec les animations pour enfants sur le Port Hercule pour s’amuser jusqu’à 20h. En plus de la grande piscine avec ses toboggans en plein air sur le port, il y a un espace basket avec un terrain de basket gonflable pour les enfants et un grand terrain pour les adultes, un circuit de karts pour les enfants à partir de 3 ans avec 2 pistes gonflables à parcourir, et le grand Carrousel avec ses chevaux de bois. Stands gourmands sur place pour les petites pauses goûter.

A 22h un grand feu d’artifice sera tiré dans la baie de Monaco, depuis la digue en face du port. Et après le feu d’artifice, la soirée continue avec un spectacle de cabaret sur le port jusqu’à minuit.

Ne manquez pas les prochains concerts gratuits en plein air à Monaco : de la musique country la semaine prochaine et une soirée zouk le 23 août au square Gastaud.

Le programme et les détails pratiques sur RécréaNice.fr