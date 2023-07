On a trouvé un bon plan fraîcheur merveilleux dans les Alpes-Maritimes

A Saint-Vallier de Thiey, la grotte de Baume Obscure offre un parcours aménagé sous terre jusqu’à 60m de profondeur : un vrai spectacle dans un décor naturel de stalactites, stalagmites, et de lacs souterrains, avec un son et lumière qui rend l’endroit encore plus magique.

Illustration - La Grotte de Baume Obscure est un endroit magique (et rafraichissant) - Grotte de Baume Obscure

Pendant les vacances, des animations sont spécialement conçues pour les familles dans la grotte et dans la forêt de Baume Obscure pour découvrir la nature en s’amusant. Chasse au trésor dans la grotte avec des énigmes à résoudre et des indices à retrouver pour relever une mission spéciale, jeux de piste dans la forêt de Baume Obscure, un atelier mine aux trésors pour les enfants pour chercher des pierres sur une rampe de lavage comme un vrai chercher d’or, et une animation fouille pour les petits paléontologues. Il y a aussi des animations nocturnes : parcours sonore en forêt avec les bruits de la nuit, soirées observation du ciel et planétarium. Ouvert tous les jours pendant les vacances, chasse au trésor : 11€ par enfant, tous les détails et liens pour réserver en ligne sur RécréaNice.fr