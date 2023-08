Qu'est-ce que Promenade en fête samedi 12 août ?

Le combo parfait à Cagnes-sur-Mer samedi 12 août à l'occasion d'une nouvelle édition de Promenade en fête : des animations toute la soirée pour les enfants, de la musique, et un feu d’artifice. On vous en dit plus.

Illustration - Promenade en fête - RecreaNice

Toute la promenade du bord de mer devient piétonne depuis le port du Cros de Cagnes jusqu’à l’hippodrome à partir de 20h30 et jusqu’à minuit. Au programme : plusieurs scènes musicales pour tous les goûts (jazz, électro, pop-rock, variétés), un parcours de jeux et de structures gonflables gratuites pour les enfants à partir de 4 ans, mais aussi des défis sportifs à relever sur un Ninja Parc pour les ados et les adultes. A 22h15, un magnifique feu d’artifice sera tiré en baie de Cagnes-sur-Mer depuis des barges en mer face à l’avenue de la Serre. Après 11-12 minutes de spectacle pyrotechnique, les animations reprennent jusqu’à minuit. Toutes les terrasses des bars et restaurants sont élargies pour l’occasion, mais on vous conseille de réserver votre table. Le programme et tous les détails pratiques sur RécréaNice.fr