Venez participer en famille aux soirées de l'Astrorama, situé sur la Grande Corniche, entre Nice et La Turbie

Des soirées « Ciel ouvert » à l’Astrorama de La Trinité ont lieu cet été. Vous êtes sur la Grande Corniche au col d’Eze, à 650m d’altitude, sur un site idéal pour observer le ciel.

Du mardi au samedi soir en été, l’Astrorama accueille le public et les enfants à partir de 6 ans pour une soirée d’animations autour de l’espace. En fonction des conditions météo et de l’actualité, vous pourrez découvrir les constellations et les légendes du ciel avec une séance de Planétarium, observer le Soleil, la Lune ou les planètes visibles, comprendre le phénomène des saisons, les distances dans l’Univers, ou assister au lancement d’une fusée à eau.

Et pendant la quinzaine des Perséides, du 08 au 19 août, vous pourrez observer des étoiles filantes et tout savoir sur ce phénomène fascinant.

2 soirées « Spectacle aux étoiles » ont aussi lieu vendredi 28 juillet et vendredi 25 août avec des animations, une conférence ou un spectacle, et une séance d’observation du ciel.

Tarif des soirées : 6,50€ par enfant, 12€ par adulte. Détails et programme sur RécréaNice.fr