Votre enfant veut monter sur scène ? On a trouvé un stage qui devrait l'enchanter dans les Alpes-Maritimes

Faites plaisir à votre enfant pendant les vacances d’été 2023 avec les stages de comédie musicale d’Evenementia !

Les stages sont ouverts aux enfants dès 5 ans et aux ados jusqu’à 17 ans, débutants ou confirmés. Ils apprendront le théâtre, la danse, le chant et l’expression scénique, avec des professionnels passionnés et bienveillants.

Les enfants prépareront un spectacle qu’ils présenteront sur scène à la fin de la semaine, devant un public conquis. Une expérience inoubliable qui leur donnera confiance en eux et développera leur créativité !

Les stages de comédie musicale sont une occasion unique pour les enfants de s’épanouir à travers l’art et le spectacle. Ils leur apporteront de nombreux bienfaits :

Le théâtre : ils développeront leur imagination, leur mémoire et leur sensibilité. Ils apprendront à jouer un rôle, à interagir avec les autres et à gérer le trac.

L'expression scénique : ils se familiariseront avec la scène, le public, les costumes et les accessoires. Ils se sentiront plus à l'aise et plus confiants.

Les stages sont adaptés à l’âge et au niveau des enfants, qui seront répartis par groupes homogènes.