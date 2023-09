Orizonte fait son cabaret...

Crée il y a plus de 35 ans, Orizonte est l'un des ensembles les plus incontournables de l'île.

Les frères Jean-Marie et René Andreucetti ont sorti leur 14ème album A so strada l'ombralume, entre hommage, nostalgie et amour.

Orizonte nous présente cet album et interprète également quelques uns de ses plus grands succès.