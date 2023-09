Una fiara nova fait son cabaret à Sette Scale à Bastia.

Créé en 2018 par Ange-Dominique et Jean-Philippe Giovanetti, Una fiara nova a sorti en avril dernier son 1er album de créations U focu di a vita.

L'ensemble nous le présente en live et en public sur la scène bastiaise de Sette scale, et évoque également son actualité et projets futurs...