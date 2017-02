Les Chevaliers du Fiel sur France Bleu Et c'est ici

Retrouvez et réécoutez toutes les chroniques et émissions des Chevaliers du Fiel en vidéo ! Avec chaque jour un nouveau sketch :

Vous avez rendez-vous avec Éric et Francis chaque jour du lundi au vendredi à 8h45 et 16h45, et le week-end de 12h30 à 13h pour le Chevalier Show !