4ème édition de Péri Geek Asia à Périgueux les 1et 2 juillet au Parc des Expos de Marsac sur L'isle

Un évènement de passionnés à découvrir le 1er et 2 juillet 2023 au parc des Expositions de Marsac sur L'Isle, un week-end au milieu de la pop culture en Dordogne

Culture geek, pop et asiatique, Péri Geek Asia vous propose le temps d'un weekend de découvrir les nombreuses animations proposées le 1er et 2 juillet au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle.

Au programme des invités comme Dominique Poulain, choriste, chanteuse et marraine de l'association " Périgord Geek " qui organise l'évènement. Vous retrouverez également d'autre invités de marque tel que Brigitte Lecordier, comédienne de doublage, tout comme Pascal Chemin qui sera également présente.

Beaucoup d'exposant seront également présent durant tout le week-end, afin de partager leurs univers, figurines, goodies, mangas, bd, mais aussi confiseries, jeux de société en bois, bijoux, accessoires, et plein d'autres créateurs ce weekend du 1er et 2 juillet 2023.

Toute la programmation à retrouver sur le site internet de Péri Geek Asia