Bergerac en scène le 10 et 11 juin 2023

Le 10 et 11 juin 2023, la ville de Bergerac organise la deuxième édition du festival de théâtre : bergerac en scène.

Théâtres, improvisations, déambulations, concert, et ateliers gratuit, découvrez le 10 et 11 juin 2023 la 2ème édition de Bergerac en scène.

Au programme, 12 compagnies professionnelles et amateures de notoriété régionale, nationale, voir internationale qui livreront pendant ces 2 jours de fête, 16 spectacles et 41 représentations.

Le théâtre du Roi de cœur, le collectif La Volga, la compagnie du chien dans les dents, du tout vivant, ou encore les comédiens de Naillac font partie des 12 troupes que vous pourrez retrouver ce week-end directement à Bergerac

Avec en plus cette année, un concert gratuit qui vous sera proposé au port de Cadouin le samedi à 21h avec le septet bordelais " Duende "

groupe musique espagnoles latino bordeaux duende

La programmation complète de Bergerac en Scène est à retrouver sur le site de la ville.