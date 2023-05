Bolega ! le festival jeunesse occitan le 3 juin prochain à Carsac-Aillac

Découvrez Bolega, un festival qui a pour objectif de parler de la culture occitane.

Le 3 juin 2023, l’Agence Culturelle Départementale et le Département de la Dordogne organisent une journée dédiée à la culture occitane. Bolega à la salle des fêtes de Carsac-Aillac. Un évènement qui souhaite promouvoir le parler et la culture occitane, notamment la jeunesse, via des spectacles ou encore des activités pour tous les âges. Spectacles, musiques, bal trad, conte ou encore activités découvrez le programme complet du festival Boléga :

Une journée qui démarre dès 10h avec Fabienne Oberweis, qui viendra proposer des contes pour les enfants de 0 à 6 ans, et s'en suivra différents spectacles et animations proposées par les compagnies de Dordogne ou encore de Gironde, comme la Cie Alix au pays des merveilles, le collectif Qoum, ou encore la Cie les nez rouges.

Notez également la présence de la fanfare artisanale traditionnelle toute la journée sur le festival

La Fat - BarRouf

Retrouvez le programme complet sur le site internet de Bolega !