C'est les 5èmes Rencontres Cinéma et Métiers d'Art à Nontron du 30 mars au 2 avril

Du 30 mars au 2 avril c'est les 5èmes rencontres du cinéma et des métiers d'art au cinéma Louis Delluc avec des projections, des ateliers rencontres et des avant-premières.

Le cinéma Louis Delluc et le pôle des métiers d'art proposent du 30 mars au 2 avril une nouvelle édition des rencontres cinéma et métiers d'art à Nontron.

L'objectif de cet évènement est la découverte des savoir faire et des coulisses du cinéma, des techniciens, artistes, qui créent les décors, l'univers, ou encore, l’esthétique cinématographique.

Cette 5ème édition se déroule sur 4 jours pendant les journées européennes des métiers d'arts

Informations pratiques :

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2023 au cinéma Louis Delluc à Nontron ainsi qu'à la salle des fêtes de Nontron