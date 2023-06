Découvrez la 14ème édition de Livre en fête, le salon du livre du Grand Périgueux les 17 et 18 juin

Les 17 et 18 juin 2023, livre en fête organise son 14ème salon du livre du Grand Périgueux, à Champcevinel, avec au programme : auteurs, auteurs jeunesse, conférence, et rencontre

Durant tout le week-end, vous allez pouvoir retrouver sur place différent auteur, de Dordogne mais également de France qui viennent spécialement pour présenter leurs derniers ouvrages et vous les proposer en dédicaces. Un programme qui a démarré vendredi 9 juin avec la projection du film " laissez-passer " de Bertrand Tavernier au Multiplexe de Périgueux, en partenariat avec le ciné-cinéma.

Un salon qui continue donc ce week-end le 17 et 18 dès 14h avec l'acceuil des auteurs en musique au coté du groupe Você

Deux prix seront également remis cette année durant le salon, celui de la Boétie, un prix littéraire remis chaque année par un jury de lycéens et étudiants après l'étude de plusieurs ouvrages et des rencontres avec les auteurs sélectionnés, ainsi que le prix Augiéras, décerné chaque année par les jury du salon du livre.

Notez également qu'en plus de la présence de différents auteurs et autrices, le salon du livre vous propose d'assister à différentes conférences autour de plusieurs thématique animées par des historien, romancier et professeur.

Enfin pour finir c'est programmation, découvrez durant le week-end les deux expositions qui vous seront proposées à savoir " 80 ans d'aventures et de découvertes, de Vésone à Lascaux " avec les éditions Fanlac, et l'exposition de l'artiste Sylvie K.Paulic.

Toutes les informations sur cette programmation à retrouver sur le site internet du salon.