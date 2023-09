Découvrez le Clip du morceau "Héros ordinaire" de l'artiste Vrézyo (en Dordogne du 18 au 21 sept 2023)

Actuellement en vacances en Périgord, Vrézyo vit depuis 8 ans à Tahiti, il nous parle du tournage de son dernier Clip "Héros ordinaire", de sa passion pour la musique et de son amour pour le Périgord.

Auteur-compositeur-interprète, Vrézyio est né à Auxerre mais de par son travail (il officie pour un opérateur téléphonique) il a parcouru une centaine de Pays (Canada, Singapour, etc.). Il vit actuellement et depuis 8 ans à Tahiti.

Vrezyo en studio - Vrezyo

Son clip "Héros ordinaire" est sorti il y a quelques mois. Le texte est touchant et teinté de second degré. La musique est plutôt pop rock. Son fils lukas passionné de Super héros l'a inspiré. La mélodie est entraînante et joyeuse. Le clip a été tourné en 2 jours.

Vrézyo - Héros ordinaire (Clip officiel)

L'arrangeur du clip Erick Benzi était le bras droit de Jean-Jacques Goldman. Les radios et les TV (du groupe France TV notamment) diffusent son titre (et clip) et la chanson est également diffusée par de nombreuses radios locales en France et pays francophones.

Vrézyo © Radio France - Bernard Guyot

Sa passion est la musique. Il joue du violon, piano et guitare. Vrézyo n'en est pas à sa première compo. Une autre chanson qu'il a écrite et composée : 'Dementia', plus rock, et qui parle de la maladie d'Alzheimer. Ses projets ? Pourquoi pas collaborer avec des artistes comme Marc Lavoine et Hoshi ?