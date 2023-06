Découvrez le festival " Paratge " le 17 juin à Bourdeilles

Samedi 17 juin 2023 à Bourdeilles, découvrez le festival " Paratge "organisé par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

" Le terme Paratge vient des torubadours, il incarne les valeurs d'humanité, de respect des différences et de l'égalité homme-femme ". Un mot rempli de signification et qui regroupe toute une culture et une envie, partager la culture sous toutes ses formes.

Le festival vient clôturer la saison printanière du programme Paratge avec un programme entièrement gratuit qui démarre dès 16h directement au château de Bourdeilles avec les Troubadours Art Ensemble. Un groupe de musique qui reprend l'art lyrique du Trobar, un mouvement inventé à la fin du XIème siècle par les troubadours

Concert Troubadours Art Ensemble Invités Abbaye de Fontfroide du 24 octobre 2020

Le festival vous propose également de rendre hommage à Bernard Manciet, à l'occasion du centenaire de la naissance de Bernard Manciet, l'agence culturelle départementale souhaite proposer une lecture de ses textes par Gérard Zuchetto accompagné en musique par les Troubadours Art Ensemble, rendez-vous à 17h45 au château des Sénéchaux.

En deuxième partie de soirée, le festival Paratge vous propose un plateau d'artiste multiculturelle, à commencé par le collectif " La crue " et le groupe Bosc, composé uniquement de femme, le fruit d'une rencontre autour d'une culture et de sa langue.

Bòsc - Labastida / L'èrba d'amor

Dès 21h, retrouvez la chanteuse Liraz, qui vient de Tel-Aviv, en Israël, elle chante en farsi sur un album dont les paroles ciblent le rôle de la femme dans la société.

Liraz - Roya (Official video)

Le festival ce termine avec le dernière artiste de la programmation, Rodin Kaufmann, de 22h30 à 23h30, originaire de Marseille, il chante dans un occitan provincial, un mélange de trap, hip hop et électroniques

REI DE LA LUNA • rodín

Toute les informations sur la programmation complète du festival à retrouver sur le site internet