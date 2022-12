Découvrez le jeu " Moi Président " de HAHAHA EDITIONS

Découvrez la nouvelle édition du jeu de société " Moi 9ème président " aux éditions ha ! ha ! ha ! Réunissez quelques amis et faites-vous élire comme le 9ème président de la 5ème république française.

Ha ! Ha ! Ha ! éditions vous présente leurs version 2.0 du jeu lancé en 2021 " moi président ". un jeu de société 100% made in Dordogne.

Vous connaissiez peut-être la première version du jeu sortie en 2021

Aujourd'hui on vous présente la version 2.0 du jeu de société, les candidats aux élections présidentielles de 2022 ne sont plus là, et laisse place aux 8 présidents de la 5ème république.

Le jeu est d'ailleurs déjà disponible en magasin ou sur le site de ha ! ha ! ha ! éditions

Vous retrouvez la boutique à Thenon, 40 bis avenue de la IVème République.