Découvrez le spectacle "Un jour tout s'illuminera" par la compagnie Troisième Génération

La Société Historique et archéologique du Périgord met à l'honneur la Musique en Périgord

La Société historique et archéologique du Périgord célèbrera ses 150 ans en 2024. Cette association reconnue d’utilité publique au travers de ses plus de 800 membres, recherche, étudie et propose quantité d’ouvrages (nouveaux et anciens) se rapportant à l’histoire et l’archéologie du Périgord.