Des animaux plus vrais que nature au Parc aux dinosaures à Saint-Léon-sur-Vézère

Traversez le temps et partez à la rencontre des dinosaures ici en Dordogne. Du big bang à nos jours, découvrez l’évolution de la terre et de ses plus anciens locataires dans le Parc aux dinosaures à St Léon sur Vézère qui mélange parc accrobranche, espace pédagogique et habitats troglodytiques.

bébé Diplodocus © Radio France - Théo Martin

Direction Saint-Léon-sur-Vézère dans un vaste parc où vous pourrez y croiser plus de 25 espèces de dinosaures et animaux préhistoriques. À chaque rencontre, différents panneaux vous seront proposés afin de vous expliquer la particularité de l’espèce que vous voyez ainsi que son époque temporelle. Ainsi, vous comprendrez par exemple que le T-rex n’a jamais côtoyé le diplodocus ayant 80 millions d’années d'écart. Dans ce parc, vous trouverez des dinosaures animatroniques, comme le gigantesque platéosaure, de plus de 6 mètres de haut, qui bougera à votre approche. Jeux gonflables, réalité virtuelle, et animation pour les plus petits, le parc aux dinosaures Dordogne est à explorer cet été. Vélociraptor à l'entrée du parc © Radio France - Théo Martin Préhistobranche Pour profiter encore plus de votre journée, vous pouvez également profiter d’un parc d’accrobranche qui vous emmène cette fois-ci voyager à travers les airs au cœur de la vallée de l’homme.

12 hectares à parcourir dans les arbres, avec plusieurs niveaux de difficulté : cromignon, crobien et crodur. Une piste verte, 6 pistes bleues et une piste rouge et noir. L'accrobranche fonctionne avec une ligne de vie continue qui vous permet de profiter à 100% des activités proposées sur place. Préhistobranche Le Conquil Enfin, la dernière partie de la visite sur le secteur de Saint-Léon sur Vézère se passe au Conquil, une visite qui permet de découvrir les abris sous roches occupés par l’homme dès la préhistoire puis fortifiés au Moyen Âge. Comptez quelques heures de visite pour découvrir ces habitats troglodytiques creusés dans la falaise de la Vézère. Pigeonnier du Conquil © Radio France - Théo Martin Toutes les informations>>> le site internet du Parc aux Dinosaures