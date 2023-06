L'association Le Sentier Des Fontaines organise la 1ère édition d'Eyvigues en fête les 24 et 25 juin à Salignac Eyvigues

Vous connaissiez peut-être '' Artistes en liberté " que proposait l'association Le Sentier Des Fontaines il y a quelques années, en 2023, l'évènement est relooké et renommé : 'Eyvigues en fête. Avec une programmation éclectique, visant à mettre en lumière ce petit hameau. Deux jours de festival ou vous pourrez y retrouver " l'ambiance et la vie festive d'antan ".

Le samedi l'association vous propose des " tartinades " théâtrales en pleine air avec des contes féériques, acides, déjantés ou encore burlesques.

Le dimanche, vous retrouverez une balade animée par la troupe du GIA d'Aurillac, ainsi qu'un marché des artistes, tous issus de la Nouvelle-Aquitaine, et qui exposeront toute la journée sur la place de l'église.

Toute les informations sur la page Facebook de l'association du Sentier des Fontaines