Florence Lavaud : la compagnie et le Lieu à St Paul de Serre

Créée en 2004, la compagnie Florence Lavaud totalise aujourd'hui près de 2500 représentation théâtrale en France et dans 19 pays.

Florence Lavaud est une auteure et metteuse en scène, aujourd'hui directrice artistique du Lieu et de la compagnie " Florence Lavaud ".

Depuis ses premières pièces de théâtre Florence développe une écriture où le geste, l'image, le son et la musique ont une place très importante, voir plus importante que la parole.

Elle reçoit en 2006 le Molière du spectacle jeune public pour '' un petit chaperon rouge ''.

Pour ne citer que quelques créations, FLorence Lavaud a créée en 2021 " la petite fille au genoux rouges roses ", " une métamorphose " ou encore " Hors champs " en mars 2020.

Retrouvez toutes les créations sur le site internet de la compagnie.