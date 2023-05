"La lampe de Génis", un nouveau lieu de culture en Périgord vert

"La lampe de Génis", nouveau café-concert à Génis, ouvre ses portes samedi 20 mai 2023 à 15h avec une inauguration haute en couleur sur la place du village.

Yoann Steiner passait ses vacances dans le Périgord Vert chez ses grand-parents. Quand il a hérité de la maison de ces derniers, il n'a pas hésité à s'installer et faire du village de son enfance un endroit de vie et de culture. En revenant, il fait le constat que ce bar, où il a fait son premier concert de musicien, n'est plus qu'une pièce vide à la limite de la ruine. Alors il se lance, avec sa femme, à la recherche du propriétaire des lieux pour redonner vie à cette institution locale.

L'aventure commence

Yoann et sa femme font la rencontre du propriétaire, il est américain.

Bingo, la femme de Yoann l'est aussi, ce qui les aide dans les négociations. Ils récupèrent les clés, rénovent les lieux et pensent à l'ouverture d'un tiers-lieu (La lampe de Génis).

Ouverture prévue le samedi 20 mai 2023 : il y aura des artisans et artistes locaux pour une fête de 15h à 1h entre le café-concert et la place de l'église.

Dans ce tiers-lieu, vous y trouverez :

Concerts

Expositions

Artisans

Réparations électroménager

Conseils de la vie quotidienne

Programme d'inauguration de La lampe de Génis, le samedi 20 mai 2023 - La lampe de Génis

Le groupe toulousain Tiwiza présent samedi soir à Génis.

Tiwiza - At u Azeka - official clip - album Amenzu - 2023 - rock kabyle berbere - #kabylemusic

Participez à l'aventure

Vous êtes artisan ou habitant du Périgord vert et souhaitez proposer vos services, vous pouvez contacter Yoann à lalampedegenis@gmail.com ou au 06 64 64 62 56.

Yoann vous attend dès samedi pour redonner vie à Génis.