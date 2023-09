Le 2ème Salon du Polar à Escoire les 23 et 24 septembre 2023

Le 2ème Salon du Polar se déroule dans le Château d'Escoire le WE des 23 et 24 septembre 2023. Il est organisé par la mairie de la commune et l'association H.E.C (Humour et Culture). Une vingtaine d'auteurs présents sous le parrainage de Catherine Girard la fille de l'ancien propriétaire du Château.

AFFICHE SALON DU POLAR AU CHÂTEAU D'ESCOIRE - Mairie d'Escoire et Asso HEC