Le 4ème Festival Humour en Périgord à Escoire les 22 et 23 Avril 2023

Le festival Humour en Périgord, qui fait la part belle aux jeux de mots et aux contrepèteries, revient pour une 4ème édition qui réserve de drôles de surprises comme une course de rétro-running ou une dictée "contrepétantes".

Patrick François l'avoue humblement, " il est tombé dans la marmite de l'humour depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui président de l'association Humour et Culture en Périgord (H.E.C), l'ancien cadre de la sécurité sociale partage son temps entre l'écriture, la création de jeu de société et l**'organisation du festival Humour en Périgord qui fêtera sa 4ème édition le weekend du 22 et 23 avril à Escoire.**

Rétro-running et grands maîtres de la contrepèterie au programme

Le concept reste le même, la journée du samedi propose une activité loufoque ! Après une tentative de record du monde du 20m21 lancé à vélo en 2021 , le Festival propose samedi 22 avril à 15h un contre-la-montre en rétro running. Sur une distance de 200 mètres, chaque participants doit courir en arrière en essayant d'aller le plus vite possible. Les 3 meilleures performance seront récompensées par des chèque de 150€, 100€ et 50€. Inscriptions souhaitées au 06 33 74 11 69.

Affiche festival "Humour en Périgord" - Capture Facebook

Le lendemain, le public pourra échanger avec les nombreux invités présents : Jacques Antel (auteur du livre Ce que la muse habite), Catherine Guennec, autrice d'une vingtaine de romans, originaire de Montpellier et Jean-Pierre Delaune, grand spécialiste de l'académie Alphonse Allais.

"L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit" disait Charlie Chaplin, un aphorisme qu'a fait sien Patrick François, nul doute que cette 4ème édition du festival humour en Périgord sera riche en trait d'esprit.