Le choix de France Bleu Périgord

L'artiste Périgourdin Pechelune exposent pendant les fêtes ses œuvres à Périgueux. Les œuvres sont à découvrir jusqu'au 9 janvier 2023 au Café de la place, Place du marché au bois.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est une exposition évolutive pendant un mois et demi. "Je change le œuvres et je dessine sur les deux grands miroirs de la salle. Je dessine dessus au marqueur ce qui me passe par la tête", dit l'artiste. Vous découvrez un florilège avec des œuvres en noir et blanc, d'autres avec de la couleur. Il y a du découpage, du collage, de la peinture, de l'encre de Chine et même de la feuille d'or sur l'une des pièces.

Une œuvre pour les 40 ans de France Bleu Périgord

Pour l'anniversaire de France Bleu Périgord, Péchelune a accepté de réaliser une fresque dans nos locaux. Un collage sur le mur de l'accueil. Vous pouvez le découvrir si passez chercher un cadeau, et le découvrir en vidéo. L'artiste périgourdin a passé une nuit dans nos locaux pour réaliser cette œuvre.

"J'ai travaillé en numérique pour cette œuvre. J'ai fait découper et fais imprimer en 40 feuilles différentes", raconte l'artiste. Il a travaillé près de 5h30 pour les coller une à une." On début il y a avait encore du monde, et que je suis parti à 3 heures du matin j'étais tout seul".

Péchelune c'est bientôt fini !

Rassurez-vous le périgourdin n'a pas fini de vous surprendre avec ses créations, mais Pechelune sera bientôt du passé. Il souhaite abandonner ce nom d'artiste et signer ses œuvres avec son prénom et nom d'état civil. En 2023, vous profiterez donc du travail de Jérémie D'Angelo. " J'ai envie d'enlever le voile. Il faut que j'assume tout ce que je fais et que je l'assume en mon nom", dit-il.