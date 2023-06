Le festival Blues Pourpre à Queyssac les 30 juin et 1er juillet

Organisé par l'association Blues Pourpre, découvrez le festival Blues In Queyssac le 30 juin et le 1er juillet 2023.

L'association Blues Pourpre a pour objectif principal de permettre la découverte du blues et du Rock'N Roll plus globalement via des concerts, des scènes ouvertes, des brocantes musicales ou encore le festival Blues In Queyssac.

Une édition qui vous propose une entrée à 10€ et gratuite pour le adhérents de l'association ainsi que pour les moins de 18 ans.

Cette année retrouvez à nouveau une brochette d'artiste qui vous plongerons dans leur univers rock. Le samedi, retrouvez par exemple : The little Sadie Band, le groupe qui ouvrira cette 6ème édition de Blues In Queyssac, un trio de blues, folk country.

THE LITTLE SADIE BAND Will the circle be unbroken