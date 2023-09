Le festival cyclo-culturel "Isle Était Une Voie" dimanche 10 septembre sur la voie verte entre Marsac sur l'Isle et Trélissac.

Le festival cyclo-culturel "Isle Était Une Voie" revient pour une 6ème édition le dimanche 10 septembre sur la voie verte entre Marsac sur l'Isle et Trélissac. Un rendez-vous artistique entièrement gratuit avec ateliers, surprises et groupes musicaux de 10h à 19h30.

Le Sans Réserve (à Périgueux) et le Grand Périgueux vous proposent tout au long de la journée de nombreux rendez-vous gratuit, le long de la voie verte entre Marsac-sur-l’Isle et Trélissac en passant par Périgueux. Au programme : balade douce à vélo, découvertes musicales et pauses culinaires sur le parcours. De plus, ce dimanche 10 septembre est une journée placée sous le signe de l’éco-citoyenneté et labélisée « zéro déchet ». Ce festival permet, entre autres, à tous les curieux, sportifs et amateurs de musique, de déambuler de façon conviviale et décontractée le long de la rivière l’Isle,

The Glory Boys - Thirsty Monk

Les Glory boys débarquent avec leurs morceaux de pirates, de mineurs, de chercheurs d’or.

Room-Bazar-trio - Nathan-Bernier

Room Bazar, ce trio du bitume vous convie à partager leur univers musical original. Équipés de systèmes de sonorisation embarqués aux sons puissants, ils vous invitent à vous laisser porter par leur répertoire groove et festif. Ils revisitent les genres et les détournent avec leurs pédales d’effets et leurs improvisations. Ultra mobile, ce trio tout terrain s’empare des interstices comme des agoras de l’espace public.

Lechapus - Le Sans Réserve à Périgueux

Lechapus fait de la chanson électronique avec des déchets plastiques, des blisters de nouilles de chinoise et des opercules de sodas américains. Lechapus chante des chansons festives sur la fin du monde et exorcise en musique notre gabegie plastique.

Guy Garcia (Directeur et programmateur du Sans Réserve) © Radio France - Bernard Guyot

Rendez-vous ce dimanche 10 septembre de 10h00 à 19h30 sur les bords de la rivière l'Isle. "Isle Était Une Voie" entre Marsac sur l'Isle et Trélissac avec Le Sans Réserve et le Grand Périgueux et avec le soutien de la Ville de Périgueux, de Trélissac, de Marsac-sur-l’Isle, de Coulounieix-Chamiers et du Conseil Départemental de la Dordogne.

Sur la voie verte au niveau de l'espace Franck Grandou à Trélissac © Radio France - Bernard Guyot

Avec la complicité de Tin Tam Art et Vélorution Périgourdine . Festival « Zéro Déchet » grâce au partenariat avec le Tricycle Enchanté et accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’association Ça Roule Pour Toi .