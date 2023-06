Le festival "Soirs des Toiles" étend sa toile sous les étoiles de Dordogne dès le 11 juillet

Le Festival de cinéma en plein air "Soirs des Toiles" déploie ses écrans dans les villages entre Dordogne et Vézère du 11 juillet au 14 août

Marie-Hélène SALLER, médiatrice cinéma, est venue nous dévoiler la programmation du festival de cinéma de plein air " Soirs Des Toiles " qui débute mardi 11 juillet et se poursuit jusqu'au 14 août.

Marie-Hélène SALLER, médiatrice cinéma du festival Soirs des Toiles - Stéphane Subiela

Le festival s'est créé sur le désir des cinémas le Vox de Montignac-Lascaux et le Lux du Buisson de Cadouin, de mêler locaux et touristes, amateurs de nature, de cinéma et de patrimoine, dans la découverte de films récents au coeur des villages des vallées de la Dordogne et de la Vézère.

Les séances se déroulent dans des villages charmants, des lieux insolites, d'un grand intérêt patrimonial. 12 cette année, puisque chaque année de nouveaux villages rejoignent le projet.

La programmation convient à tout les publics. Des blockbusters comme les derniers Indiana Jones ou Mission Impossible, en passant par des films d'auteurs comme les Petites Victoires, ou des films destinés à un jeune public comme Elémentaire, un dessin animé réalisé par un coréen sur l'acceptation de l'autre et l'apprentissage du vivre ensemble.

Les séances se déroulent à la nuit tombée, mais les animations commencent tôt puisque l'idée est de découvrir le village, s'y promener, y flâner, avant de se restaurer et de profiter vers 19h de jeux, quizz cinéma, avec des cadeaux à la clé.

Selon les villages, parfois il faut apporter une chaise, un plaid ou ... une piscine gonflable s'il fait très chaud. Si si, c'est arrivé !

Vous retrouvez tout les horaires et renseignements sur le site du festival Soirs des toiles .