Le Salon du tatouage à Périgueux les 30 septembre et 1 octobre 2023

Le 7ème Salon du tatouage ouvre ses portes ce week-end au Parc des Expos de Périgueux. Cet événement offrent l'occasion aux 140 professionnels de présenter leur travail, de rencontrer d'autres professionnels et d'échanger avec le public. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs.

Le salon du tatouage de Périgueux est le rendez-vous tous publics, professionnels, amateurs, adeptes, novices ou simplement curieux.

Durant 2 jours (samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre) on retrouve différents shows. Périgueux Tatoo expo 7 arrive.

140 artistes tatoueurs,

shows live,

bar et food trucks

5 DJ

Pom pom girls

1 pole dance

1 show burlesque

D'autres artiste seront présents. Gunt est un photographe connu et reconnu.

On prépare le tatouage - Gunt

Les avancées technologiques, telles que les équipements de tatouage et les encres de meilleure qualité font que désormais il y a de plus en plus de tatoués (hommes et femmes). le niveau artistique progresse. Comme des peintres de la peau le tatoueur réalise des œuvres d'art.

Egon Weiss tatoueur à Périgueux et Pierre Montagut l'organisateur du salon du tatouage de Périgueux © Radio France - Bernard Guyot

Egon WEISS est tatoueur à Périgueux. Il tient "Les Vauriens Tatouage" au passage Ste Cécile rue André Saigne.

Il a commencé le tatouage en 2013 et est aujourd'hui un spécialisme du réalisme.

Affiche - Salon du tatouage de Périgueux

Parmi les partenaires, OTZi qui sont des soins pour le Tattoo et Ptitrock et qui est un fournisseur Tattoo et cette année il y aura des membres de la team OTZi et un bar extérieur avec un camion pompier qui débite de la bière par notre fournisseur de boissons l’entrepôt à Boulazac.

Pass 1 jour 10 €

Pass WE 15 €

Gratuit pour les moins de 18 ans

Un tatouage sur le corps d'une femme - Gunt

Une étude internationale vient de déterminer quelle momie avait les plus anciens tatouages : il s'agit de celle de "l'homme des glaces" du Tyrol, mort voici plus de 5000 ans. Ötzi serait le plus ancien tatoué connu, un homme d'environ 45 ans. Sa momie est une jolie fresque de 67 tatouages datant de l’Âge du Cuivre, le couvrant de la tête aux pieds. Ces derniers ne sont pas nés sous une aiguille, mais à partir de fines incisions dans la peau, qu’il remplissait ensuite de charbon. C’est en hommage à ce « premier homme tatoué » qu’Easytattoo se rebaptise aujourd’hui OTZI.