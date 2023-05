Le salon Métiers & Arts qui s’installe du 19 au 21 mai à Monpazier

Du 19 au 21 mai 2023, à Monpazier aura lieu la 14ème édition des métiers d'art. Un salon qui réuni près de 50 artisans d'art et artistes de la France entière.

Des artisans et des artistes venant de la France entière du 19 au 21 mai à Monpazier, venus présenter leurs créations, objets du quotidiens, œuvres d'art, vous allez pouvoir retrouver sur place diverses boutiques et échoppes éphémères. Sculpture de bois, de pierre, travail du cuir et du papier, vous retrouverez sur le salon une multitude de métiers d'art.

Vous retrouverez également cette année, des démonstrations autour de la ferronnerie d'art avec une forge mobile.

Illustration ferronnerie d'art © Getty - Peter van Haastrecht

Le salon n'oublie pas les plus jeunes avec des ateliers spécialement conçus pour les plus jeunes au cours des 3 jours du salon. Vous retrouverez également du 19 au 21 mai des conférences organisées en partenariat avec la Micro-folie de la Communauté de Communes Bastides Dordogne-Périgord.

Toutes les informations à retrouver sur le site internet du réseau Métiers d'art