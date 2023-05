Le Trait d'union de Vezac prépare l'été !

Ouvert depuis 2021 à Vézac, au pied du Château de Castelnaud la Chapelle, découvrez la nouvelle programmation du trait d'union

Pour l'été, le trait d'union vous prépare un programme complet pour profiter de chaque soirée ensoleillé ! " du pain, du vin, des copains " c'est la devise au trait d'union.

Une programmation qui démarre dès le mois de juin avec des concert, des stage de chant, des ateliers ou encore des spectacles-apéro.

Parmi les dates à retenir, noté le 4 juin, avec la fête de la bière artisanale, de 12h à minuit ! Avec au programme, un concours de pétanque en doublette, un atelier accords fromage et bière, une course de garçons de café et évidemment des concerts avec notamment Purple Blue & Tatianna

Dans les autres dates que nous pouvons vous donner également en exemple, c'est le concert des badaswings, un groupe de la région de swing, jazz manouche

Badaswing / jazz manouche / swing

Toutes les infos à retrouver sur le site internet du trait d'union