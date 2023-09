Le Village des éditeurs de Dordogne le dimanche 17 septembre 2023 au Domaine de Campagne

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'association "Lire et écrire au Bugue" propose la 1ère édition du "Village des éditeurs de Dordogne" dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 18h au Domaine de Campagne (près du Bugue). 12 maisons d'éditions du Périgord seront présentes.

L’association Lire et écrire au Bugue a pour objet de promouvoir la littérature, la langue, les auteurs, la lecture. Elle organise le « Village des éditeurs de Dordogne » le dimanche 17 septembre 2023 au Domaine Départemental de Campagne (24260), de 10h à 18h, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, avec les maisons d’édition qui font vivre le patrimoine immatériel actuel qu’est la littérature.

Seront présentes 12 maisons d’éditions du département : FANLAC - FEUILLE A FEUILLE - HA HA HA - IL ÉTAIT UN BOUQUIN - LO BORNAT DAU PERIGORD - NOVELUM - du PERCE OREILLE - PLB - du RUISSEAU - SECRETS DE PAYS - SOIS .

Tous les genres littéraires seront représentés, romans, polars, Histoire, patrimoine, littérature jeunesse, développement personnel mais aussi livres de photos, revues, jeux.

A l'image des éditions FANLAC qui fête ses 80 ans en 2023 le monde de l’édition et de la société a beaucoup changé. L'occasion pour le grand public (l'entrée est gratuite) d'aller à la rencontre des éditeurs du Périgord. Quelle est la ligne éditoriale d'une maison d'édition ? Comment envoyer un manuscrit avec une lettre de motivation ? Comment s'y prendre ? Quel est le contrat avec l'éditeur et l'écrivain ? Vous pourrez poser toutes vos questions durant la journée de dimanche. Entretiens et animations seront organisés au cours de la journée.

Programme des interviews et tables rondes animés par Isabelle Normand

- 11h : table ronde « Enjeux et défis de l’édition actuelle » Avec Estelle Audivert (éditions du Perce Oreille)¸ Loriane Castelain (Les livres de l’îlot), Cécile Decauze (Il était un bouquin), Jacky Tronel (Secrets de pays).

- 14h30 : Les éditions Fanlac, 80 ans d’édition, avec Alice Tardien.

- 15h : L’édition, une passion ciblée avec Anne Givaudan (Sois), Romain Bondonneau (éditions du Ruisseau), Hubert Feuille (Feuille à feuille), Patrick François (Ha Ha Ha).

- 15h30 : Editer l’occitan, avec Lo Bornat dau Perigord (Alain Trapy), et Novelum IEO Périgord.

- 16h : Les éditions PLB, 50 ans d’édition, avec Pierre-Lucien Bertrand.

Les maisons d'éditions locales en France jouent un rôle essentiel dans la diversité et la richesse de la production littéraire. Enracinées au cœur des régions, elles captent l'essence culturelle et linguistique spécifique de chaque territoire. Ces maisons ont souvent une portée plus restreinte que les grandes maisons d'édition nationales, mais elles contribuent de manière significative à la préservation de la diversité culturelle française et à la promotion de la littérature régionale, de l'histoire locale et des auteurs vivants. Leur impact va au-delà de la simple publication de livres, car elles participent activement à la préservation de l'identité culturelle et linguistique de la France.

Les éditions Fanlac fêtent cette année 80 ans d’édition, les éditions PLB, 50 ans d’édition.

Deux éditeurs en occitan sont présents, Lo Bornat dau Perigord et Novelum.