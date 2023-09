Lee Patterson en concert en Dordogne

Du son à partir de réactions chimiques, des objets que l'on croit silencieux, un langage sonore minutieux, des techniques instrumentales, de la musique concrète et des sons du vivant. La musique expérimentale c'est tout cela et c'est à découvrir durant 3 concerts proposés par 4 artistes différents.

L’association bergeracoise "Projet Morse" fait sa rentrée ! Au programme une série de 3 concerts :

Vendredi 8 septembre 2023 à Sainte-Foy-la-Grande (salle des fêtes 19h30) avec Lee Patterson et le duo Boissiera (Patricia Bosshard au violon et Xavier Charles à la clarinette)

Samedi 9 septembre à Bourrou (au caféLib) à 18h30 avec le Duo Boissiera (Patricia Bosshard au violon et Xavier Charles à la clarinette) suivie d'un solo chacun(e) à 21h

Dimanche 10 septembre à Saint-Aubin-de-Lanquais (café la Brouette) avec Lee Patterson et Guilhem Toll

L'artiste Lee Patterson vit et travaille à Manchester, en Angleterre. Il pratique la prise de son et élabore des performances à partir de différents processus et systèmes amplifiés. De la craie aux ressorts, de graines enflammées aux métaux en vibration, il joue avec des objets que l'on croit silencieux.