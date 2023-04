Les Drag Queens à l'honneur au Studio 53 de Boulazac avec le film Last Dance

Coline Abert a suivi le parcours de Lady Vinsantos, une Drag Queen de la Nouvelle Orléans en fin de carrière. Last Dance est projeté dans le cadre d'un ciné-débat avec plusieurs associations ce mardi soir.

Coline Abert est scénariste et réalisatrice. Après avoir travaillé notamment sur des scénarios de séries françaises, elle s'est plutôt tournée vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis. C'est lors d'un après-midi à l'hippodrome de la Nouvelle-Orléans qu'elle a rencontré Vinsantos, qui revenait d'un show de drag queen, avec encore quelques traces de maquillage.

Suite à cette rencontre, Coline décide de suivre Vinsantos dans son quotidien avec ses caméras, et d'en faire un film documentaire.

Pendant 3 ans, Coline Abert a suivi cet homme épris de doutes sur son rapport à la scène et à ce personnage de femme qu'il a construit pendant plus de 10 ans. Dans Last Dance, vous suivrez ce personnage haut en couleurs dans les coulisses de son école de Drag Queens, et dans la préparation de son show à Paris, le dernier show de sa carrière.

LAST DANCE - Bande-annonce

Ciné-débat autour de Last Dance ce mardi 18 avril à Boulazac

C'est le film qu'a choisi le Studio 53 de Boulazac pour une nouvelle soirée ciné-débat. Au programme :