Les groupes "Trois cafés gourmands" et "Le Trottoir" à la Foire expo de Périgueux

Pour la 1ère nocturne de la foire exposition de Périgueux 2023, retrouvez ce vendredi soir dès 20h30 Le groupe « made in Sud Ouest » LE TROTTOIR et à 22h00 : TROIS CAFES GOURMANDS, la tournée émotion des « adieux ». Une soirée tournée vers la FETE !!!!

Le dernier concert du groupe Trois cafés gourmands se déroule ce soir à la Foire Expo de Périgueux . Pour leur dernier album « Quand ? », les trois Corréziens se sont entourés de Jean-Jacques Goldman pour la coécriture et la composition. Après l’annonce de la chanteuse du groupe, Mylène Madrias, qui va quitter le groupe, ce sera la dernière occasion à PERIGUEUX pour assister à un concert des trois amis.

20h30 : Le groupe « made in Sud Ouest » LE TROTTOIR (ex Le Trottoir d’En face).

Originaire d’Orthez, ce groupe festif est reconnu comme porteur des valeurs du Sud-Ouest. Tout chez eux, est toujours une histoire de terroir, d’amitiés, de bien-manger, de partage de joie et de bonne humeur, au rythme d’un son singulier et entrainant, entre ballades et rock. Le groupe composé de huit musiciens a sorti son nouveau disque nommé L’Homme À L’Aune.

Entrée 5 € pour la nocturne de ce vendredi.

