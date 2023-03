Les Journées Européennes des Métiers d’Arts en Dordogne

C'est la 17ème éditions des JEMA (Journées Européennes des Métiers d'Art) du 27 mars au 2 avril 2023, avec plus de 7000 évènements pour tous les publics.

Cette année, la thématique abordée par la 17ème édition des JEMA est '' sublimer le quotidien " avec pour la seconde fois, une région française et un pays européen mis à l'honneur : l'Espagne et la Nouvelle-Aquitaine, pour faire suite au Grand Est et l'Allemagne en 2022

En Dordogne, et jusqu'au 2 avril, différents lieux vous ouvrent leurs portes, des hommes et des femmes passionnés qui vous expliqueront leurs passions.

Découvrez par exemple l'atelier du Brin d'herbe de Génis qui vous invite à venir créer votre propre bol pour le petit déjeuner, Jeudi 30 et vendredi 31 mars de 11h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h La Pomelie 24160 Génis.

L'atelier fée cuir vous ouvre ses portes également à Milhac-de-Nontron pour découvrir une présentation du métier de travailleur du cuir.

Toute la programmation des Journée Européenne des Métiers d'Art en Dordogne est à retrouver sur le site internet des JEMA