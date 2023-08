Naviguez au cœur des plus beaux paysages de la Dordogne avec CanoSphère

CanoSphère à Cénac-et-Saint-Julien vous propose de la location de canoë kayak sur la rivière Dordogne, à travers différents parcours adaptés à toutes les envies, le tout en préservant la biodiversité.

Différentes activités et parcours vous sont proposés à CanoSphère, comme la descente des châteaux de Cénac à Beynac sur 13km, un parcours de 3h, sans doute le plus emblématique de la vallée. " Sur la frontière naturelle qui séparait les anglais et les français lors de la guerre de Cent Ans ". Profitez également du parcours sauvage de St julien de Lampon à Cénac, afin de naviguer au cœur de la nature, ou encore le parcours histoire de Carsac à Beynac sur 25km pendant 4h30, avec ce parcours plus grand et plus complet.

La descente des châteaux : Cénac-Beynac - CanoSphère ©

il est également possible de simplement louer un canoë sans parcours particulier, pour une simple balade découverte en famille ou entre amis pendant une petite heure.

CanoSphère est la première base de canoë de la Dordogne engagée dans la protection de la biodiversité. Lauréate en 2019 et 2021 du prix « Réserve de biosphère » décerné par l'UNESCO et lauréate du trophée du tourisme. Lorsque vous faite une balade en Canoë avec CanoSphère il faut savoir qu'une partie des recettes aide à financer des projets de défense de l'environnement dans la vallée.

Pous réserver votre parcours : 05.53.29.99.69 - CanoSphère ©

Toutes les informations sur CanoSphère à découvrir directement sur leur site internet