Nouvelle édition du magazine Famosa mai-juin 2023

Le magazine Bimestriel est de retour pour ces mois de mai et juin avec une thématique poussée autour des fleurs, notamment dans le dossier du jour.

" C'était le temps des fleurs. On ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel... " Famosa site Dalida pour démarrer leur dossier du jour autour des amoureuses de fleurs, qui ont le sens des affaires. Découvrez le parcours d'Aline, fleuriste, qui passe des heures, trois fois par semaine, dans les allées fleuries du plus grand marché de France.

Formation de fleuristes à Trelissac, collectionneuse de clématites, ou encore villes et villages fleuris de Dordogne, cette édition famosa pour emmène à la découverte des Fleurs.

Evidemment, en plus du dossier du jour, vous retrouverez d'autres sujets variés comme une professeur de danse de Pole Dance, une école d'apprentis magnétiseurs ou encore l'endométriose une grande cause nationale.