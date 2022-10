4e Festival du film Chamanique des Traditions et Spiritualités Ancestrales

Du 7 au 9 octobre, le cinéma "Le Rex" à Sarlat accueille la 4ème édition du festival international du film chamanique des traditions et spiritualités ancestrales. Au programme : films, conférences, animations et cérémonies.

C'est un véritable voyage, dans le Monde, et dans votre âme qui vous attend lors de ce festival. Un programme riche en découvertes, en cultures d'ailleurs, et une véritable pause dans le quotidien parfois trop rapide et stressant.

Le festival s'ouvrira sur un documentaire : "La maison de santé Teocaltzin" de Konstanty & Malgorzata Debowska. 54 minutes pour découvrir cette maison de santé dans laquelle on fait des séances de guérison par la danse, les massages ou l'acupuncture. Une diffusion suivie d'un débat et d'invocation traditionnelles de guérison par le mexicain Matzatlaloc; De quoi bien commencer l'aventure traditionnelle dès 14h, le vendredi 7 octobre.

Au progamme également, des documentaires comme "The Twelve" par Lucy Martens & Olivier Girard, sur des messages de douze sages qui se réunissent à l'ONU; "Pyschomagie : un art pour guérir" par Alejandro Jodorowsky & Pascale Montandon, qui nous parle de l'héritage psychologique transmis de génération en génération; "Secrets de femmes" par Jean-Claude Cheyssial, sur la spiritualité et les traditions orales venues du Gabon, transmises par les femmes...

Vous pourrez aussi participer à une cérémonie de guérison ! Vendredi 7 octobre et Samedi 8 octobre de 23h30 à 1h00, des guérisseurs celtes, du Chili, du Mexique, du Gabon et du Congo seront là pour vous initier aux chants, danses et rituels de purification.

Dimanche 9 octobre, de 12h à 13h, pour clôturer le festival, vous aurez rendez-vous avec les réalisateurs, les chamanes et conférenciers pour la remise du prix du public.

Toutes les infos sur le site du Rex et de Cercle de Sagesse.