79rs Gang, le collectif musical à l'Agora de Boulazac

Un concert organisé par l'association MNOP, musique de Nouvelle Orléans en Périgord. La musique du groupe 79rs Gang est un mélange du musique amérindienne d'électro et de Hip Hop. Ils viennent en Europe pour la première fois et se produiront à Boulazac le 8 décembre prochain.

Le 79rs Gang va fêter ses 10 ans en 2023. Avant de fêter sa première décennie, le collectif musical va voyager pour la première fois en Europe et en France. Les musiciens de la Nouvelle Orléans vont jouer à Paris, au Quai Branly les 3 et 4 décembre prochain, les deux dates affichent déjà complet. Ils passeront également à l'Agora de Boulazac le 8 décembre. L'occasion unique de découvrir un univers particulier entre musique issue de la tradition amérindienne, l'électro et le Hip Hop.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



L'histoire de ce collectif est particulière puisque le groupe a été formé par deux chefs du tribus rivales de la Nouvelle Orléans. Les Black Indians de Jermaine Boissier de 7th Ware Creole Hunters et Romeo Bougere de 9th Ward Hunters. L'association des deux clans a donc donné le 79rs Gang.