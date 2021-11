A l'ouest carrément le 10 novembre 2021

A L’ OUEST CARRÉMENT est une création théâtrale collective (Sophie Vaslot, Frédéric Klein, Jean Luc Billat) sur des textes de Richard Brautigan: le compagnon de route des écrivains beat

3 comédiens s’emparent à bras le corps de l’écriture loufoque et poétique de l'auteur culte de la beat génération, à la plume aussi tendre que grinçante.

Ton décalé, ironie tranquille pour un spectacle comme autant de petites victoires sur les ruses du sort. Une succession d’instants privilégiés, où la maitrise de l'acteur, son corps, sa mastication des mots réalisent l’alliance du malheur et de la blague. Le travail sur le texte, les rythmes, les sons, directs et amplifiés, structure des espaces, fait naitre une galerie de personnages attachants pour mieux appréhender l'Amérique des petits riens dans une version déjantée, voire... à l' Ouest, carrément !

Spectacle de théâtre tout public

